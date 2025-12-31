https://ria.ru/20251231/salyuty-2065820208.html
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте - РИА Новости, 31.12.2025
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Гражданам, запускающим пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:29:00+03:00
2025-12-31T10:29:00+03:00
2025-12-31T10:29:00+03:00
россия
ассоциация юристов россии
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19934/40/199344078_0:68:1601:968_1920x0_80_0_0_94a2aefc983a1c00dde2387c7a0049f5.jpg
https://ria.ru/20251120/shtraf-2056190236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19934/40/199344078_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_9841604a4c6162951e264db73af0778b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ассоциация юристов россии, новый год, общество
Россия, Ассоциация юристов России, Новый год, Общество
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Душева: за запуск пиротехники в неположенном месте грозит штраф до 400 тыс руб
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гражданам, запускающим пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева.
По ее словам, запускать пиротехнику нельзя в жилых помещениях, на балконах, лоджиях и крышах, на территориях образовательных, медицинских организаций, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ, а также ближе 10 - 100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, автомобилям, складам и газовым коммуникациям и при сильном ветре - более 5 метров в секунду.
«
"Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ - для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 тысяч до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказала юрист.
Душева подчеркнула, что, если из-за неправильного запуска пиротехники причинен вред здоровью людей или имуществу, возможна уголовная ответственность за "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" или "уничтожение или повреждение имущества".