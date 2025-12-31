Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/salyuty-2065820208.html
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте - РИА Новости, 31.12.2025
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Гражданам, запускающим пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:29:00+03:00
2025-12-31T10:29:00+03:00
россия
ассоциация юристов россии
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19934/40/199344078_0:68:1601:968_1920x0_80_0_0_94a2aefc983a1c00dde2387c7a0049f5.jpg
https://ria.ru/20251120/shtraf-2056190236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19934/40/199344078_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_9841604a4c6162951e264db73af0778b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ассоциация юристов россии, новый год, общество
Россия, Ассоциация юристов России, Новый год, Общество
Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

Душева: за запуск пиротехники в неположенном месте грозит штраф до 400 тыс руб

© РИА Новости / Мария Чаплыгина Фейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Фейерверк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гражданам, запускающим пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева.
По ее словам, запускать пиротехнику нельзя в жилых помещениях, на балконах, лоджиях и крышах, на территориях образовательных, медицинских организаций, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ, а также ближе 10 - 100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, автомобилям, складам и газовым коммуникациям и при сильном ветре - более 5 метров в секунду.
«
"Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ - для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 тысяч до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказала юрист.
Душева подчеркнула, что, если из-за неправильного запуска пиротехники причинен вред здоровью людей или имуществу, возможна уголовная ответственность за "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" или "уничтожение или повреждение имущества".
Специалисты МЧС ознакомили с мерами безопасности в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
20 ноября 2025, 06:58
 
РоссияАссоциация юристов РоссииНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала