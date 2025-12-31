Рубио процитировал персонажа из "Крестного отца" на переговорах в Эр-Рияде

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио процитировал персонажа Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец" на февральских переговорах американской и российской делегаций в Эр-Рияде, пишет газета New York Times.
«
"Он представил свою интерпретацию сцены из "Крестного отца", в которой Вито Корлеоне предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит ему: "Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины". Ядерные державы, пояснил Рубио, должны общаться друг с другом. Даже обычно хмурый Лавров улыбнулся", - говорится в статье.
Как отмечает газета, Рубио прибегнул к использованию отсылки на фильм, чтобы смягчить обстановку в ходе переговоров, что у него, в итоге, получилось.
Упомянутые российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
19 декабря 2025, 22:05