Рубио процитировал персонажа из "Крестного отца" на переговорах в Эр-Рияде
13:57 31.12.2025
Рубио процитировал персонажа из "Крестного отца" на переговорах в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио процитировал персонажа Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец" на февральских переговорах американской и российской делегаций в...
в мире, сша, россия, москва, марко рубио, сергей лавров
В мире, США, Россия, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров
Рубио процитировал персонажа из "Крестного отца" на переговорах в Эр-Рияде

NYT: Рубио на встрече с Лавровым в Эр-Рияде цитировал персонажа "Крестного отца"

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио процитировал персонажа Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец" на февральских переговорах американской и российской делегаций в Эр-Рияде, пишет газета New York Times.
"Он представил свою интерпретацию сцены из "Крестного отца", в которой Вито Корлеоне предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит ему: "Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины". Ядерные державы, пояснил Рубио, должны общаться друг с другом. Даже обычно хмурый Лавров улыбнулся", - говорится в статье.
Как отмечает газета, Рубио прибегнул к использованию отсылки на фильм, чтобы смягчить обстановку в ходе переговоров, что у него, в итоге, получилось.
Упомянутые российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
19 декабря 2025, 22:05
 
