Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии - РИА Новости, 31.12.2025
13:41 31.12.2025 (обновлено: 13:42 31.12.2025)
Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии
Город Ровно на западе Украины частично остался без электроснабжения из-за аварии в сети, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2025
Линии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Город Ровно на западе Украины частично остался без электроснабжения из-за аварии в сети, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Из-за аварийной ситуации без электроснабжения частично остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, улиц Защитников Мариуполя и Киевской в Ровно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ровенского отделения "Общественного".
 
