Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии
Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии - РИА Новости, 31.12.2025
Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии
Город Ровно на западе Украины частично остался без электроснабжения из-за аварии в сети, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ровно на западе Украины остался без света из-за аварии
На западной Украине город Ровно остался без света из-за аварии в сети