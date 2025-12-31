Рейтинг@Mail.ru
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве - РИА Новости, 31.12.2025
20:32 31.12.2025
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве - РИА Новости, 31.12.2025
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:32:00+03:00
2025-12-31T20:32:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт)
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве

Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Москвы

Молодой человек у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.
"Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла... Установлено, что причинами задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия, что является достаточным основанием для переноса срока вылета рейса", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало контрольные и профилактические мероприятия для обеспечения соблюдения прав пассажиров и предоставления им услуг согласно Федеральным авиационным правилам.
