Прочность единства россиян определяет суверенитет страны, заявил Путин
Прочность единства россиян определяет суверенитет страны, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2025
Прочность единства россиян определяет суверенитет страны, заявил Путин
Прочность единства россиян определяет суверенитет и безопасность России, ее развитие и будущее, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:19:00+03:00
2025-12-31T15:19:00+03:00
2025-12-31T15:19:00+03:00
общество
россия
камчатка
чукотка
владимир путин
новый год
россия
камчатка
чукотка
Новости
ru-RU
