Прочность единства россиян определяет суверенитет страны, заявил Путин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Прочность единства россиян определяет суверенитет и безопасность России, ее развитие и будущее, сообщил президент России Владимир Путин.

"Прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее", - сказал Путин в новогоднем обращении.