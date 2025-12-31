https://ria.ru/20251231/rossiya-2065797991.html
МИД приветствует готовность стран Центральной Азии к борьбе с экстремизмом
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва приветствует готовность стран Центральной Азии проводить единую с Россией жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств", - сказал замминистра.
Соответствующая работа проводится дипмиссиями стран Центральной Азии
в контакте с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН
, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде своих соотечественников, проживающих в России
, указал Галузин
.
"Приветствуем готовность государств Центральной Азии проводить единую с нами жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, принимать участие в организуемых нами акциях, активно выступать за укрепление международного сотрудничества в этой области, солидарно голосовать на международных площадках", - подчеркнул он.