МИД приветствует готовность стран Центральной Азии к борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва приветствует готовность стран Центральной Азии проводить единую с Россией жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств", - сказал замминистра.

"Приветствуем готовность государств Центральной Азии проводить единую с нами жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, принимать участие в организуемых нами акциях, активно выступать за укрепление международного сотрудничества в этой области, солидарно голосовать на международных площадках", - подчеркнул он.