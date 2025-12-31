https://ria.ru/20251231/rossijanka-2065865415.html
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2025
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ
Россиянка есть в списке пострадавших в результате столкновения двух поездов на маршруте к Мачу-Пикчу в Перу, у нее перелом ребра, сообщило радио RPP. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:22:00+03:00
2025-12-31T17:22:00+03:00
2025-12-31T17:22:00+03:00
в мире
перу
испания
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25251/94/252519499_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_56d212bc138b5ca49127c7156c0fbdb8.jpg
https://ria.ru/20251214/sidney-2061955973.html
перу
испания
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25251/94/252519499_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_84dce716c5b3a77184ebe2ae26680498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, испания, китай
В мире, Перу, Испания, Китай
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ
RPP: Россиянка пострадала при столкновении поездов в Перу