31.12.2025
17:22 31.12.2025
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ
Россиянка пострадала при столкновении двух поездов в Перу, сообщили СМИ

© Flickr / Alex E. ProimosМачу-Пикчу — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу
Мачу-Пикчу — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Россиянка есть в списке пострадавших в результате столкновения двух поездов на маршруте к Мачу-Пикчу в Перу, у нее перелом ребра, сообщило радио RPP.
Накануне произошло столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу, в результате погиб машинист одного из поездов, ранены более 30 человек.
В списке, который публикует СМИ, травма россиянки значится как легкая.
Среди пострадавших есть граждане и других стран - Перу, Испании, Китая, Австралии, Колумбии, Бразилии, Чили, Канады, США, Мексики.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
14 декабря 2025, 13:35
 
