Россияне стали отказываться от англицизмов, заявили в Институте Пушкина

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россияне стали отказываться от использования англицизмов в речи, видна сознательная работа по замене зарубежных слов на русскоязычные аналоги, заявил в интервью РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

"В русскоязычном пространстве, действительно, отмечается тенденция к более осознанному и ответственному применению лексики. В публичной коммуникации – в материалах СМИ, официальных выступлениях, образовательных ресурсах – заметна сознательная работа по замене ранее распространённых англицизмов на русскоязычные аналоги там, где это возможно", - сказал Гусев.

Он добавил, что журналисты и лидеры общественного мнения все чаще делают выбор в пользу слов, укорененных в русском языке.

"Из текстов практически исчезли коучи и батлы и ивенты, сейлы и арты. Вместо них можно найти привычные тренер, соревнование, мероприятие, распродажа, искусство. На конференциях и мероприятиях спикеры стали именоваться докладчиками или выступающими, модераторы – ведущими, а воркшопы – мастерскими", - отметил ректор Института Пушкина.

Однако, по словам Гусева, безэквивалентные слова, то есть такие, для которых в русском языке нет кратких и точных аналогов, продолжают активно использоваться в речи.

"Яркий пример – слово мессенджер. Как к нему ни относись, но именно оно стало универсальным и узнаваемым обозначением этого сервиса", - заключил собеседник агентства.