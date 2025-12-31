Рейтинг@Mail.ru
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявил Галузин
08:13 31.12.2025 (обновлено: 09:34 31.12.2025)
Россия делает все, чтобы в домах приднестровцев было тепло, заявил Галузин
Москва прилагает усилия, чтобы в домах жителей Приднестровья было тепло, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. РИА Новости, 31.12.2025
россия, молдавия, кишинев, михаил галузин, газпром, украина, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Михаил Галузин, Газпром, Украина, В мире
© РИА Новости / Артем Кулекин
Акция протеста на границе Приднестровья с Молдавией
Акция протеста на границе Приднестровья с Молдавией
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Акция протеста на границе Приднестровья с Молдавией. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Москва прилагает усилия, чтобы в домах жителей Приднестровья было тепло, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Россия делает все от нее зависящее, чтобы в домах приднестровцев было тепло, а приднестровские предприятия могли бесперебойно работать. Надеемся, что Кишинев на деле подтвердит свои заявления о том, что не делает различий между жителями берегов Днестра", — заявил он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
У России есть средства для защиты россиян в Приднестровье, заявили в МИД
30 декабря 2025, 00:48

Парламент Приднестровья 18 декабря ввел режим ЧП в экономике на 30 дней из-за энергокризиса, вызванного сокращением поступления газа.

Галузин отметил, что угроза новых трудностей с поставками в ПМР зимой 2026 года действительно существует. Причиной этому стало прекращение Украиной транзита из России, а также желание Кишинева и Брюсселя политизировать нормальное снабжение региона энергоресурсами.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
20 декабря 2025, 11:09
В январе в Молдавии разразился энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление — на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало ввести компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. При этом если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказался в полной газовой блокаде.
В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
13 декабря 2025, 10:42
 
