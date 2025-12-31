Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая

"Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.