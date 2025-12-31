Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая
07:00 31.12.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 31.12.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в... РИА Новости, 31.12.2025
китай
россия
михаил мишустин
ли цян
в мире
китай
россия
2025
китай, россия, михаил мишустин, ли цян, в мире
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян, В мире
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Мишустин: Россия и Китай создали благоприятные условия для сотрудничества

ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Правительства РФ и КНР создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении премьеру Госсовета КНР Ли Цяну.
"Правительства обеих стран создали благоприятные условия для реализации перспективных проектов сотрудничества", - заявил Мишустин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил уверенность, что новый год непременно принесет новые возможности для всесторонней реализации стратегических планов глав двух государств.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу
3 ноября, 09:04
 
КитайРоссияМихаил МишустинЛи ЦянВ мире
 
 
