Россия нацелена выполнить договоренности по AZAL, заявили в МИД

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия нацелена на выполнение в полном объеме всех договоренностей президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября сего года на полях заседания Совета глав государств СНГ. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, "все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано", - сказал Галузин.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.