06:54 31.12.2025
Россия нацелена выполнить договоренности по AZAL, заявили в МИД
© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия нацелена на выполнение в полном объеме всех договоренностей президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября сего года на полях заседания Совета глав государств СНГ. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, "все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано", - сказал Галузин.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Как заявил в октябре на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
