Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС

БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Мы продолжаем это, продолжаем. Оно идет и развивается", - заявил глава российского представительства в ответ на вопрос по ВТС между странами.