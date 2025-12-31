https://ria.ru/20251231/rossija-2065797380.html
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС
Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 31.12.2025
россия
сербия
