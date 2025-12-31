Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/rossija-2065797380.html
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС - РИА Новости, 31.12.2025
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС
Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T03:38:00+03:00
2025-12-31T03:38:00+03:00
россия
сербия
александр боцан-харченко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
https://ria.ru/20250824/serbiya-2037293028.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, александр боцан-харченко, в мире
Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, В мире
Россия и Сербия продолжают сотрудничество в ВТС

РИА Новости: сотрудничество России и Сербии в ВТС продолжается

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в военно-технической сфере продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Мы продолжаем это, продолжаем. Оно идет и развивается", - заявил глава российского представительства в ответ на вопрос по ВТС между странами.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Посол России рассказал о странных мыслях Евросоюза по Сербии
24 августа, 15:11
 
РоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала