МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Евросоюз будет вынужден пересмотреть свой подход к санкционной политике против РФ, Россия как сосед по континенту никуда не уйдет от Европы, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России. Рано или поздно им придется пересмотреть свой подход, исходя из того, что Россия как сосед по континенту никуда не уйдет", - заявил газете "Известия" Масленников.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам РИА Новости, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз в октябре этого года принял уже 19-й пакет санкций. В декабре Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.