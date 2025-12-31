Рейтинг@Mail.ru
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.12.2025 (обновлено: 17:40 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ritter-2065835975.html
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Европа должна понять, что несет ответственность за действия Владимира Зеленского, написал военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:18:00+03:00
2025-12-31T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251231/filippo-2065813029.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065826880.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Россия
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Риттер: Европа должна понять, что несет ответственность за действия Зеленского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европа должна понять, что несет ответственность за действия Владимира Зеленского, написал военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в соцсети X.

"Европа должна быть предупреждена о том, что она несет ответственность за действия режима Зеленского и что любые усилия или действия, способствующие продолжению украинских ударов по критически важной инфраструктуре Российской Федерации, <...> будут рассматриваться как враждебные действия со стороны Европы, способные вызвать ответные действия со стороны России..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России
Вчера, 08:39
В ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре
Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала