МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европа должна понять, что несет ответственность за действия Владимира Зеленского, написал военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в соцсети X.
"Европа должна быть предупреждена о том, что она несет ответственность за действия режима Зеленского и что любые усилия или действия, способствующие продолжению украинских ударов по критически важной инфраструктуре Российской Федерации, <...> будут рассматриваться как враждебные действия со стороны Европы, способные вызвать ответные действия со стороны России..." — говорится в публикации.
В ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.