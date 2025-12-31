МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина сегодня - это несостоявшееся государство (failed state), а Владимир Зеленский - не законный лидер, а шут, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
"Знаете, Украина - несостоявшееся государство. Оно было таким много лет назад, и США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году - что очень хорошо задокументировано, - чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский - это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту", - сказала Рид, рассуждая о Зеленском и о необходимости связывать российско-американские отношения с украинским вопросом.