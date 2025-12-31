МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина сегодня - это несостоявшееся государство (failed state), а Владимир Зеленский - не законный лидер, а шут, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.