Экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом
03:53 31.12.2025
Экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом
Экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом
Украина сегодня - это несостоявшееся государство (failed state), а Владимир Зеленский - не законный лидер, а шут, заявила в интервью РИА Новости обозреватель... РИА Новости, 31.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом

РИА Новости: Рид назвала Украину несостоявшимся государством, а Зеленского шутом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПисатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина сегодня - это несостоявшееся государство (failed state), а Владимир Зеленский - не законный лидер, а шут, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
"Знаете, Украина - несостоявшееся государство. Оно было таким много лет назад, и США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году - что очень хорошо задокументировано, - чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский - это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту", - сказала Рид, рассуждая о Зеленском и о необходимости связывать российско-американские отношения с украинским вопросом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Ближайшие дни": в США заявили об угрозе уничтожения Зеленского
