Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб - РИА Новости, 31.12.2025
23:18 31.12.2025
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб - РИА Новости, 31.12.2025
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает РИА Новости, 31.12.2025
швейцария
сша
франция
ив сен-лоран
sotheby's
в мире
швейцария, сша, франция, ив сен-лоран, sotheby's , в мире
Швейцария, США, Франция, Ив Сен-Лоран, Sotheby's , В мире
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб

Умерла последняя королева Парижа графиня Жаклин де Риб

© AP Photo / Marty Lederhandler
Дизайнер Жаклин де Риб
© AP Photo / Marty Lederhandler
Дизайнер Жаклин де Риб. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс.
Помощница графини Стефани Мули сообщила агентству, что она умерла во вторник в Швейцарии.
Де Риб еще в 1956 году вошла в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.
После работы в журналистике и дизайне графиня объявила о создании собственного модного дома при поддержке Ив Сен-Лорана, клиенткой которого она являлась.
Её первая коллекция была с энтузиазмом встречена международной прессой, а ее главным рынком стали США. Де Риб руководила своим домом моды до 1995 года, после чего была вынуждена закрыть его по состоянию здоровья.
В конце 2019 года распродажа произведений искусства из собранной ей коллекции (кроме платьев) на аукционе Sotheby's во Франции принесла 22,8 миллиона евро.
 
ШвейцарияСШАФранцияИв Сен-ЛоранSotheby'sВ мире
 
 
Лента новостей
