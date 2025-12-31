Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс.

Де Риб еще в 1956 году вошла в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.