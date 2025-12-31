https://ria.ru/20251231/rib-2065889004.html
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб - РИА Новости, 31.12.2025
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:18:00+03:00
2025-12-31T23:18:00+03:00
2025-12-31T23:18:00+03:00
швейцария
сша
франция
ив сен-лоран
sotheby's
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065888696_0:334:1277:1052_1920x0_80_0_0_fda1378940e394c0946a81a71e3abcfa.jpg
швейцария
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065888696_0:214:1277:1172_1920x0_80_0_0_ade22d2d5a319c780941ae667bc03c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, сша, франция, ив сен-лоран, sotheby's , в мире
Швейцария, США, Франция, Ив Сен-Лоран, Sotheby's , В мире
Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб
Умерла последняя королева Парижа графиня Жаклин де Риб
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс.
Помощница графини Стефани Мули сообщила агентству, что она умерла во вторник в Швейцарии
.
Де Риб еще в 1956 году вошла в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.
После работы в журналистике и дизайне графиня объявила о создании собственного модного дома при поддержке Ив Сен-Лорана
, клиенткой которого она являлась.
Её первая коллекция была с энтузиазмом встречена международной прессой, а ее главным рынком стали США
. Де Риб руководила своим домом моды до 1995 года, после чего была вынуждена закрыть его по состоянию здоровья.
В конце 2019 года распродажа произведений искусства из собранной ей коллекции (кроме платьев) на аукционе Sotheby's
во Франции
принесла 22,8 миллиона евро.