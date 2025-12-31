Правительство утвердило правила проведения сборов резервистов

Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото

Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила проведения специальных сборов граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ для защиты важных объектов, соответствующий документ Правительство РФ утвердило правила проведения специальных сборов граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ для защиты важных объектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ, для защиты критических важных объектов. Он также поручил правительству РФ определить перечень критически важных объектов, подлежащих защите резервистами ВС РФ в 2026 году.

"Об утверждении Правил проведения специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации... Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила проведения специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Согласно документу, настоящие правила определяют порядок проведения специальных сборов, на которые на основании указа президента РФ направляются граждане Российской Федерации, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.