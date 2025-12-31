Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило правила проведения сборов резервистов - РИА Новости, 31.12.2025
01:44 31.12.2025 (обновлено: 01:45 31.12.2025)
Правительство утвердило правила проведения сборов резервистов
Правительство утвердило правила проведения сборов резервистов
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Правительство утвердило правила проведения сборов резервистов

Правительство утвердило правила проведения специальных сборов резервистов

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила проведения специальных сборов граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ для защиты важных объектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ, для защиты критических важных объектов. Он также поручил правительству РФ определить перечень критически важных объектов, подлежащих защите резервистами ВС РФ в 2026 году.
Президент Владимир Путин
Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами
Вчера, 14:36
Вчера, 14:36
"Об утверждении Правил проведения специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации... Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила проведения специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в постановлении.
Согласно документу, настоящие правила определяют порядок проведения специальных сборов, на которые на основании указа президента РФ направляются граждане Российской Федерации, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.
Как уточняется в постановлении, привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещается.
Здание Министерства обороны
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве
7 ноября, 20:01
7 ноября, 20:01
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
