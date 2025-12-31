https://ria.ru/20251231/razin-2065873299.html
Разина отправят в СИЗО в случае возвращения в Россию, заявил юрист
Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве, отправят в СИЗО в случае его возвращения в РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
россия
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве, отправят в СИЗО в случае его возвращения в РФ, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Артур Ягутян.
"Обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции, ждет помещение в СИЗО в случае появления в РФ. Двухмесячный срок ареста исчисляться с момента фактического задержания, которое могут произвести сотрудники правоохранительных органов при пересечении фигурантом российской границы", - рассказал собеседник агентства.
Во вторник Таганский суд Москвы
заочно арестовал Разина
, фигурант объявлен в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая
") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым
.
По данным источника РИА Новости, Разин уехал из РФ сразу после возбуждения дела.