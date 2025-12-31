Разина отправят в СИЗО в случае возвращения в Россию, заявил юрист

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве, отправят в СИЗО в случае его возвращения в РФ, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Артур Ягутян.