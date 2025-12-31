Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили добрые пожелания
19:39 31.12.2025 (обновлено: 19:44 31.12.2025)
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили добрые пожелания
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили добрые пожелания
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, выразили... РИА Новости, 31.12.2025
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили добрые пожелания

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран, сообщает Кремль.
В среду Путин и Лукашенко поговорили по телефону.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
ПолитикаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНовый год
 
 
