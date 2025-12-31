Рейтинг@Mail.ru
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/rak-2065886808.html
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака - РИА Новости, 31.12.2025
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет The Sun. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:27:00+03:00
2025-12-31T22:27:00+03:00
общество
новый год
здоровье
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000491302_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_8a54b143beb8028b2a2dde2a6d073c46.jpg
https://ria.ru/20251230/razrabotka-2065600843.html
https://ria.ru/20251227/myasnikov-2065064624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000491302_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_368a687c4929fca82b354a5ece5e8e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год, здоровье, в мире
Общество, Новый год, Здоровье, В мире
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака

Sun: вздутие живота может быть признаком серьезных болезней, в том числе рака

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСалат "Оливье" на фоне новогодней елки
Салат Оливье на фоне новогодней елки - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Салат "Оливье" на фоне новогодней елки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет The Sun.
"У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей", — заявил доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
30 декабря 2025, 11:37
Как отметил специалист, это состояние может также сигнализировать о болезни Крона или дивертикулите. При этом вздутие живота должно вызывать беспокойство только тогда, когда сохраняется в течение двух-трех недель.
Во время новогодних праздников специалисты советуют соблюдать умеренность, так как жирная, сладкая и соленая пища нагружает пищеварение. Кроме того, рекомендуется пить много воды, так как употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Врачи также советуют добавлять овощи к приемам пищи, ограничить объем употребления сладкого, сохранять физическую активность во время каникул и использовать пробиотики для поддержания пищеварения.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
27 декабря 2025, 15:57
 
ОбществоНовый годЗдоровьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала