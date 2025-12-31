https://ria.ru/20251231/rak-2065886808.html
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака - РИА Новости, 31.12.2025
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет The Sun. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:27:00+03:00
2025-12-31T22:27:00+03:00
2025-12-31T22:27:00+03:00
общество
новый год
здоровье
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000491302_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_8a54b143beb8028b2a2dde2a6d073c46.jpg
https://ria.ru/20251230/razrabotka-2065600843.html
https://ria.ru/20251227/myasnikov-2065064624.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000491302_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_368a687c4929fca82b354a5ece5e8e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, здоровье, в мире
Общество, Новый год, Здоровье, В мире
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
Sun: вздутие живота может быть признаком серьезных болезней, в том числе рака
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет
The Sun.
"У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей", — заявил доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy.
Как отметил специалист, это состояние может также сигнализировать о болезни Крона или дивертикулите. При этом вздутие живота должно вызывать беспокойство только тогда, когда сохраняется в течение двух-трех недель.
Во время новогодних праздников специалисты советуют соблюдать умеренность, так как жирная, сладкая и соленая пища нагружает пищеварение. Кроме того, рекомендуется пить много воды, так как употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Врачи также советуют добавлять овощи к приемам пищи, ограничить объем употребления сладкого, сохранять физическую активность во время каникул и использовать пробиотики для поддержания пищеварения.