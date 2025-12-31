Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет The Sun.

"У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей", — заявил доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy.

Как отметил специалист, это состояние может также сигнализировать о болезни Крона или дивертикулите. При этом вздутие живота должно вызывать беспокойство только тогда, когда сохраняется в течение двух-трех недель.