В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трёх дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января", - говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что в соответствии с законодательством, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере), а при определённых условиях вместо повышенной оплаты работнику может предоставляться другой день отдыха (отгул).

Депутаты подчеркивают, что однако единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено – эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день.

Авторы инициативы считают, что гражданам, вынужденно работающим в новогоднюю ночь, нужна дополнительная гарантия, которая бы прямо отражала общественную ценность их труда в этот период.

В этой связи парламентарии предлагают давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь.

"Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьёй, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряжённость в критически важных сферах", - заключается в документе.