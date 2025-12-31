Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
14:17 31.12.2025
В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь
В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто... РИА Новости, 31.12.2025
общество, новый год, госдума рф, россия
Общество, Новый год, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили ввести льготы для работающих в новогоднюю ночь

В ГД предложили давать дополнительно 3 дня отпуска работающим в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Иллюминация к Новому году
Иллюминация к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Иллюминация к Новому году. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме прокомментировали возможное сокращение новогодних праздников
30 декабря 2025, 13:33
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трёх дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января", - говорится в документе.
Парламентарии отмечают, что в соответствии с законодательством, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере), а при определённых условиях вместо повышенной оплаты работнику может предоставляться другой день отдыха (отгул).
Депутаты подчеркивают, что однако единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено – эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем
27 декабря 2025, 01:38
Авторы инициативы считают, что гражданам, вынужденно работающим в новогоднюю ночь, нужна дополнительная гарантия, которая бы прямо отражала общественную ценность их труда в этот период.
В этой связи парламентарии предлагают давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь.
"Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьёй, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряжённость в критически важных сферах", - заключается в документе.
Где вы планируете отмечать Новый год?
