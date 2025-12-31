https://ria.ru/20251231/pvo-2065889325.html
Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника
Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника
ПВО России перехватила и уничтожила 53 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 31.12.2025
Российские силы ПВО за день уничтожили 53 украинских беспилотника