Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 31.12.2025 (обновлено: 00:10 31.12.2025)
Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за три часа вечером во вторник сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за три часа вечером во вторник сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого декабря т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Калужской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА – над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
