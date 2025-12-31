Рейтинг@Mail.ru
Новогоднее обращение Владимира Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/putin-2065871958.html
Новогоднее обращение Владимира Путина
Новогоднее обращение Владимира Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Новогоднее обращение Владимира Путина
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:55:00+03:00
2025-12-31T23:55:00+03:00
общество
владимир путин
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065870873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bcaf520eb8b6a5e88ed955238ccc30d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новогоднее обращение Владимира Путина
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
2025-12-31T23:55
true
PT10M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065870873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4c4696e1836a2b5f4ce5caefca3fd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, новый год, видео
Общество, Владимир Путин, Новый год
Новогоднее обращение Владимира Путина
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам.
2025-12-31T23:55
true
PT10M51S

Новогоднее обращение Владимира Путина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам.
 
ОбществоВладимир ПутинНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала