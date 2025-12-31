Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости.

Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств.

В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства.

Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов.

Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды.

Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности.

Путин три раза принял участие в военных учениях.