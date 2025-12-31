https://ria.ru/20251231/putin-2065869715.html
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч - РИА Новости, 31.12.2025
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч
Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:04:00+03:00
2025-12-31T18:04:00+03:00
2025-12-31T18:04:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251231/kartayzer-2065865597.html
https://ria.ru/20251231/putin-2065863596.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч
РИА Новости: Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в уходящем году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч, подсчитало РИА Новости.
Всего в 2025 году Путин
провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ
провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств.
В рабочем графике Путина в этом году были 13 совещаний с членами правительства.
Глава государства за год также провел 30 совещаний на различные темы, в том числе посвященных ситуации в зоне специальной военной операции, экономическим вопросам, развитию отдельных отраслей и регионов.
Десять раз в уходящем году Путин вручал высокие государственные награды.
Кроме того, президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и провел 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности.
Путин три раза принял участие в военных учениях.
В графике российского лидера бывает и много непубличных мероприятий: закрытых рабочих встреч и совещаний.