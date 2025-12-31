Путин поздравил главу Духовного собрания мусульман России с Новым годом

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом главу Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова, сказано в сообщении, Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом главу Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова, сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"Уважаемый муфтий! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов", - написал президент Путин

Он отметил, что россияне всегда с волнением и надеждой ждут этот светлый праздник, стремятся "разделить его теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями".

"Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесёт перемены к лучшему", - заключил президент России

Также Владимир Путин поздравил главу Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховного муфтия Талгата Таджуддина , соответствующее письмо опубликовано на сайте ЦДУМ.

В свою очередь, муфтий Крганов в поздравлении с Новым годом отметил сплочённость народов России, которая отстаивает свои национальные интересы, "защищая мирных людей на наших исторических территориях".

"В наступающий Год единства народов России, несомненно, еще более укрепится уважительное и братское отношение между народами и религиями, утвердится платформа для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия и национальной идентичности в ключе совместного устойчивого развития и безопасности", - написал Крганов, слова которого приводятся на сайте ДСМР.

В Новый год он также призвал сограждан сказать "самые важные и искренние слова и совершить как можно больше добрых дел, которые прежде откладывали".