Путин поздравил главу Духовного собрания мусульман России с Новым годом

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом главу Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова, сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.
"Уважаемый муфтий! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов", - написал президент Путин.
Он отметил, что россияне всегда с волнением и надеждой ждут этот светлый праздник, стремятся "разделить его теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями".
"Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесёт перемены к лучшему", - заключил президент России.
Также Владимир Путин поздравил главу Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховного муфтия Талгата Таджуддина, соответствующее письмо опубликовано на сайте ЦДУМ.
В свою очередь, муфтий Крганов в поздравлении с Новым годом отметил сплочённость народов России, которая отстаивает свои национальные интересы, "защищая мирных людей на наших исторических территориях".
"В наступающий Год единства народов России, несомненно, еще более укрепится уважительное и братское отношение между народами и религиями, утвердится платформа для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия и национальной идентичности в ключе совместного устойчивого развития и безопасности", - написал Крганов, слова которого приводятся на сайте ДСМР.
В Новый год он также призвал сограждан сказать "самые важные и искренние слова и совершить как можно больше добрых дел, которые прежде откладывали".
"Пусть наступающий 2026 год будет наполнен ещё большими свершениями и процветанием, и милостью Всевышнего станет для всех нас счастливым, успешным, с богатым духовным урожаем и принесёт в каждую семью благодать. Желаю Вам душевной гармонии, семейной теплоты, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больше светлых и радостных моментов и всяческих успехов в реализации намеченных целей во благо и процветание нашего Отечества!" - заключил муфтий.
