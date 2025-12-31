Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником

П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником.

Также глава государства отметил, что в эту ночь россияне стремятся словом и делом поддержать участников специальной военной операции, которые сражаются за родную землю, за правду и справедливость.