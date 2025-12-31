https://ria.ru/20251231/putin-2065851383.html
Путин назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником
Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником.
Путин назвал Новый год волшебным праздником, когда сердца открываются для любви
П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении назвал Новый год неповторимым и волшебным праздником.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки
и Чукотки
.
"Новый год - это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе", - сказал Путин
.
Также глава государства отметил, что в эту ночь россияне стремятся словом и делом поддержать участников специальной военной операции, которые сражаются за родную землю, за правду и справедливость.
"С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2026 годом!" - сказал Путин.