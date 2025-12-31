Рейтинг@Mail.ru
Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2025
15:41 31.12.2025
Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин
Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы страны, искреннего стремления принести ей пользу, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, камчатка, чукотка, владимир путин, общество
Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Общество
Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы Родины, заявил Путин

Путин в новогоднем обращении: надежды и планы россиян неотделимы от Родины

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Надежды и планы россиян неотделимы от судьбы страны, искреннего стремления принести ей пользу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Он обратился к гражданам из Кремля. Первым обращение услышали жители Камчатки и Чукотки. В своем обращении Путин отметил, что россияне рассчитывают не только на свои силы, но и на тех, кто рядом, кто им близок и дорог, при этом всегда сами готовы подставить плечо.
"Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые, но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе - народ России", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин
Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Вчера, 15:05
 
Россия Камчатка Чукотка Владимир Путин Общество
 
 
