Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд - РИА Новости, 31.12.2025
Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали на Камчатке и Чукотке, продлилось три минуты 20 секунд. РИА Новости, 31.12.2025
