15:05 31.12.2025 (обновлено: 16:30 31.12.2025)
Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали на Камчатке и Чукотке, продлилось три минуты 20 секунд. РИА Новости, 31.12.2025
камчатка
чукотка
новый год
общество
россия
владимир путин
камчатка
чукотка
россия
камчатка, чукотка, новый год, общество, россия, владимир путин
Камчатка, Чукотка, Новый год, Общество, Россия, Владимир Путин
П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже показали на Камчатке и Чукотке, продлилось три минуты 20 секунд.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2026 годом. Путин обратился к гражданам страны из Кремля.
Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители самых восточных регионов страны: Камчатского края и Чукотского автономного округа, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
В новогоднем обращении Путин пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви, назвал страну большой, сильной и сплоченной семьей.
