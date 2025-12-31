https://ria.ru/20251231/putin-2065845624.html
Путин пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви в новом году
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви. РИА Новости, 31.12.2025
