В новогоднюю ночь миллионы россиян думают об участниках СВО, заявил Путин
В новогоднюю ночь миллионы россиян думают об участниках СВО, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2025
В новогоднюю ночь миллионы россиян думают об участниках СВО, заявил Путин
Миллионы людей в России вместе с участниками СВО в новогоднюю ночь, сопереживают и думают о них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:02:00+03:00
2025-12-31T15:02:00+03:00
2025-12-31T15:10:00+03:00
россия
владимир путин
новый год
вооруженные силы рф
общество
россия
россия, владимир путин, новый год, вооруженные силы рф, общество
Россия, Владимир Путин, Новый год, Вооруженные силы РФ, Общество
