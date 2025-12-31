https://ria.ru/20251231/putin-2065845354.html
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей - РИА Новости, 31.12.2025
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей
РФ будет добиваться поставленных целей и идти только вперед, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей
Путин: Россия будет добиваться поставленных целей и идти вперед