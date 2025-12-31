Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей - РИА Новости, 31.12.2025
15:02 31.12.2025 (обновлено: 15:14 31.12.2025)
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей
РФ будет добиваться поставленных целей и идти только вперед, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2025
Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей

Путин: Россия будет добиваться поставленных целей и идти вперед

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. РФ будет добиваться поставленных целей и идти только вперед, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Мы вместе - одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России", - сказал Путин в традиционном новогоднем обращении к россиянам.
Россия верит в бойцов, сражающихся на СВО, заявил Путин
