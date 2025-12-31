Рейтинг@Mail.ru
15:02 31.12.2025
Бойцы СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, заявил Путин
Бойцы СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, заявил Путин
Путин: участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам СВО, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за Родину, а миллионы россиян в эту новогоднюю ночь думают о них и надеются.
"Вы (участники специальной военной операции - ред.) взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России", - сказал глава государства в ходе новогоднего обращения.
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
