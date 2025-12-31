Рейтинг@Mail.ru
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин
31.12.2025
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин
Народ России своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении. РИА Новости, 31.12.2025
владимир путин
россия
новый год
владимир путин, россия, новый год
Владимир Путин, Россия, Новый год
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин

Путин: народ России слагает историю страны своими успехами

П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Народ России своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.
"Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые, но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе - народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории", - сказал Путин.
Владимир Путин Россия Новый год
 
 
