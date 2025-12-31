https://ria.ru/20251231/putin-2065844976.html
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин
Народ России своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении. РИА Новости, 31.12.2025
