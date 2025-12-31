Россия рассчитывает на свои силы, заявил Путин

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Россия рассчитывает на свои силы.

"Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо", - сказал Путин.