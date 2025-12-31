https://ria.ru/20251231/putin-2065844887.html
Россия рассчитывает на свои силы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Россия рассчитывает на свои силы. РИА Новости, 31.12.2025
Путин: Россия рассчитывает на свои силы и на тех, кто близок и дорог