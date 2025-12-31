https://ria.ru/20251231/putin-2065844774.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2025
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.
«
"Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо".
Владимир Путин
президент России
Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, и добавил, что страна верит в бойцов и в победу.
«
"Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России".
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что российский народ своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны, а прочность его единства определяет ее суверенитет и безопасность. Он пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви.
«
"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная".
Владимир Путин
президент России
Президент выразил уверенность, что планы россиян неотделимы от судьбы страны, искреннего стремления принести ей пользу.
«
"Взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды <...> обязательно исполнятся. <...> Новый год — это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия".
Владимир Путин
президент России
Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки
и Чукотки
, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой
здесь составляет девять часов.
Новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах перед наступлением полуночи по местному времени. В прошлом году президент по традиции выступил из Кремля. А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда глава государства выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году президент поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.