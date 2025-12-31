Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах перед наступлением полуночи по местному времени. В прошлом году президент по традиции выступил из Кремля. А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда глава государства выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году президент поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.