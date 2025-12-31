Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 31.12.2025 (обновлено: 12:52 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/putin-2065830642.html
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:26:00+03:00
2025-12-31T12:52:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261de8df172b8b7ca07d36bb950e3119.jpg
https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065829562.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
2025-12-31T12:26
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4069ddb16b239eccac8967b867779c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина

МО РФ показало кадры уничтожения атаковавших на резиденцию Путина дронов ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.
На видео, обнародованном российским оборонным ведомством, начальник расчета сил ПВО с позывным "Гром" рассказал о ходе отражения попытки атаки. На мониторе российские военные наблюдали, как сбиваются украинские дроны.
"Есть пуск. Цель уничтожена", - звучит голос российского военного за кадром.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина
Вчера, 12:21
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала