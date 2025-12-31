https://ria.ru/20251231/putin-2065830642.html
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:26:00+03:00
2025-12-31T12:26:00+03:00
2025-12-31T12:52:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261de8df172b8b7ca07d36bb950e3119.jpg
https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065829562.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4069ddb16b239eccac8967b867779c77.jpg
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
2025-12-31T12:26
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения дронов, летевших на резиденцию Путина
МО РФ показало кадры уничтожения атаковавших на резиденцию Путина дронов ВСУ