Рейтинг@Mail.ru
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 31.12.2025 (обновлено: 12:23 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/putin-2065828503.html
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области - РИА Новости, 31.12.2025
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области
Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:12:00+03:00
2025-12-31T12:23:00+03:00
россия
новгородская область
киев
владимир путин
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065829402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4355bbc09b7440a355049d0876a37c3a.jpg
https://ria.ru/20251231/ataka-2065828046.html
россия
новгородская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065829402_0:0:1184:888_1920x0_80_0_0_59d443a628de88085bbe9a1208c9af51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, киев, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Россия, Новгородская область, Киев, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области

ВКС: удар по резиденции Путина дронами вели с нескольких направлений

© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
"Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата", - сказал Романенков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет
Вчера, 12:11
 
РоссияНовгородская областьКиевВладимир ПутинВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала