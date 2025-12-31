https://ria.ru/20251231/putin-2065828503.html
ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области
Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:12:00+03:00
2025-12-31T12:12:00+03:00
2025-12-31T12:23:00+03:00
россия
новгородская область
киев
владимир путин
воздушно-космические силы россии
