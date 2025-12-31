ВКС рассказали об ударе по резиденции Путина в Новгородской области

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата", - сказал Романенков.