Лукашенко: Путин отвергал идею удара по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 31.12.2025 (обновлено: 12:12 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/putin-2065828163.html
Лукашенко: Путин отвергал идею удара по центрам принятия решений в Киеве
Лукашенко: Путин отвергал идею удара по центрам принятия решений в Киеве
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Лукашенко: Путин отверг предложение ударить по центрам принятия решений в Киеве

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
Лукашенко обратил внимание, что у России есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет.
«
"Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - сказал Лукашенко. Передает агентство Белта.
Президент констатировал, что в ходе этого конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны. "Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
