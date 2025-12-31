Лукашенко: Путин отвергал идею удара по центрам принятия решений в Киеве

МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
Лукашенко обратил внимание, что у России есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет.
"Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - сказал Лукашенко. Передает агентство Белта.
Президент констатировал, что в ходе этого конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны. "Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
