Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
00:09 31.12.2025
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении. РИА Новости, 31.12.2025
общество, россия, москва, камчатка, владимир путин, дмитрий песков, новый год
Общество, Россия, Москва, Камчатка, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что президент, как всегда, в полночь поздравит россиян с Новым годом.
Первыми обращение президента увидят жители самых восточных регионов страны, где разница во времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке и Чукотке Новый год наступит, когда в столице будет три часа дня.
Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции.
В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска - тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.
ОбществоРоссияМоскваКамчаткаВладимир ПутинДмитрий ПесковНовый год
 
 
