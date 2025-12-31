Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что президент, как всегда, в полночь поздравит россиян с Новым годом.
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
Вчера, 12:33
Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции.
В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска - тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
Вчера, 12:04