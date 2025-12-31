Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, кто займется вопросами освобожденных территорий в ДНР - РИА Новости, 31.12.2025
20:59 31.12.2025
Пушилин рассказал, кто займется вопросами освобожденных территорий в ДНР
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
политика, донецкая народная республика, денис пушилин
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, кто займется вопросами освобожденных территорий в ДНР

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вопросами освобожденных территорий в ДНР займется новый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), этот пост займет участник программы "Время героев", сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, в регионе запланировано введение должности зампреда правительства, который будет заниматься вопросами освобожденных территорий.
Политика
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
 
 
