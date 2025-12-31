Пушилин рассказал, кто займется вопросами освобожденных территорий в ДНР

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вопросами освобожденных территорий в ДНР займется новый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), этот пост займет участник программы "Время героев", сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в регионе запланировано введение должности зампреда правительства, который будет заниматься вопросами освобожденных территорий.

"По сути, он уже начал свою работу. Это один из участников программы "Время героев". Президентская программа серьезное подспорье. Это один из командиров 114-й бригады 51-й армии нашей местной", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что эта легендарная бригада освобождала ряд населенных пунктов.