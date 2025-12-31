Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в 2026 году планируется принять исчерпывающие меры, чтобы улучшить ситуацию с водой в республике.
"Мы предпринимаем исчерпывающие меры по борьбе с водопотерями. Мы планируем еще ряд мероприятий, чтобы улучшить до того, как будет отстроен Северский Донец после освобождения Славянска, чтобы улучшить ситуацию с водой. Этот вопросом мы будем заниматься", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о планах на 2026 год.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
