Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году - РИА Новости, 31.12.2025
20:55 31.12.2025
Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году
Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в 2026 году планируется принять исчерпывающие меры, чтобы улучшить ситуацию с водой в республике.
Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в 2026 году планируется принять исчерпывающие меры, чтобы улучшить ситуацию с водой в республике.
"Мы предпринимаем исчерпывающие меры по борьбе с водопотерями. Мы планируем еще ряд мероприятий, чтобы улучшить до того, как будет отстроен Северский Донец после освобождения Славянска, чтобы улучшить ситуацию с водой. Этот вопросом мы будем заниматься", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о планах на 2026 год.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор
21 декабря 2025, 07:30
 
