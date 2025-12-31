Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как проходит эвакуация из Красноармейска - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 31.12.2025
Пушилин рассказал, как проходит эвакуация из Красноармейска
Пушилин рассказал, как проходит эвакуация из Красноармейска
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация мирного населения из Красноармейска проводится по мере возможности. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
Новости
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, как проходит эвакуация из Красноармейска

Пушилин: эвакуация из Красноармейска проводится по мере возможности

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКолонна автобусов из ДНР направляется для эвакуации местных жителей из зоны боевых действий
Колонна автобусов из ДНР направляется для эвакуации местных жителей из зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Колонна автобусов из ДНР направляется для эвакуации местных жителей из зоны боевых действий. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация мирного населения из Красноармейска проводится по мере возможности.
"Красноармейск уже полностью освобожден, мы проводим по мере возможности эвакуацию. Кто действительно хочет, кто действительно понимает риски. Потому что при эвакуации, к сожалению, всегда это опасное мероприятие", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
