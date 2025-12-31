https://ria.ru/20251231/pushilin-2065879149.html
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.12.2025
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
Порядка 2,9 миллиона человек сейчас проживает на территории ДНР, эта цифра постоянно растет, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:10:00+03:00
2025-12-31T20:10:00+03:00
2025-12-31T20:16:00+03:00
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
https://ria.ru/20251231/pushilin-2065878985.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_65d603c662e73fe0039a85c61454fb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
Пушилин: на территории ДНР сейчас проживает 2,9 млн человек, эта цифра растет