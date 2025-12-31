Рейтинг@Mail.ru
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 31.12.2025 (обновлено: 20:16 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/pushilin-2065879149.html
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.12.2025
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
Порядка 2,9 миллиона человек сейчас проживает на территории ДНР, эта цифра постоянно растет, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:10:00+03:00
2025-12-31T20:16:00+03:00
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
https://ria.ru/20251231/pushilin-2065878985.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_65d603c662e73fe0039a85c61454fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин

Пушилин: на территории ДНР сейчас проживает 2,9 млн человек, эта цифра растет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Порядка 2,9 миллиона человек сейчас проживает на территории ДНР, эта цифра постоянно растет, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы сейчас расцениваем, что порядка 2 миллионов 900 тысяч человек сейчас проживает на территории республики, и эта цифра постоянно растет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, тенденция говорит о том, что после полного освобождения ДНР и восстановления региона люди будут возвращаться.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Вчера, 20:08
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала