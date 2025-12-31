Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 31.12.2025
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове - РИА Новости, 31.12.2025
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть свидетельства об ужасном отношении ВСУ к гражданскому населению в Димитрове, данные шокирующие. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:08:00+03:00
2025-12-31T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
димитров
денис пушилин
вооруженные силы украины
в мире, донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове

Пушилин заявил о шокирующих данных об отношении ВСУ к жителям Димитрова

Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть свидетельства об ужасном отношении ВСУ к гражданскому населению в Димитрове, данные шокирующие.
Министерство обороны 27 декабря объявило об освобождении Димитрова.
"И, конечно же, отношение к гражданскому населению, судя по тем свидетельствам, ну, конечно, ужасно. Мы все фиксируем, следственный комитет отрабатывает, специалисты все фиксируют, потому что это, наверняка, понадобится потом, но это все должно быть изложено. Вот данные где-то шокирующие", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
