https://ria.ru/20251231/pushilin-2065878985.html
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове - РИА Новости, 31.12.2025
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть свидетельства об ужасном отношении ВСУ к гражданскому населению в Димитрове, данные шокирующие. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:08:00+03:00
2025-12-31T20:08:00+03:00
2025-12-31T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
димитров
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033258522_0:131:3066:1856_1920x0_80_0_0_f04d819dcd44dec88b38a325c3711e3f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033258522_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_d8f86a9f67cadbeffd63db5cc0ce605a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
Пушилин заявил о шокирующих данных об отношении ВСУ к жителям Димитрова