20:00 31.12.2025
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году

Посетитель с российским паспортом в Управлении пенсионного фонда ДНР в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 9 тысяч российских паспортов с января выдали жителям освобожденных территорий в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Более 9 тысяч паспортов - это для жителей освобожденных территорий, которые были выданы, это с января 2025 года по настоящий момент", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил премьер республики
30 декабря 2025, 07:08
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
