https://ria.ru/20251231/pushilin-2065878326.html
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году - РИА Новости, 31.12.2025
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году
Более 9 тысяч российских паспортов с января выдали жителям освобожденных территорий в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:00:00+03:00
2025-12-31T20:00:00+03:00
2025-12-31T20:09:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766513450b7414cc780345e24e0e0256.jpg
https://ria.ru/20251230/dnr-2065560951.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7bb760d11d7dfc8ecda0b8315d5d5227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году
Пушилин: более девяти тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в этом году