Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа - РИА Новости, 31.12.2025
17:09 31.12.2025
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа
Семнадцать рейсов задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной РИА Новости, 31.12.2025
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
новый год
происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, новый год
Происшествия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Новый год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Семнадцать рейсов задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Воздушные ворота Северной столицы" в среду заявили, что основные причины задержек - позднее прибытие воздушных судов, метеоусловия аэропортов прибытия и ограничения в воздушном пространстве некоторых аэропортов юга. Организация уточнила, что пассажирам предоставляются напитки и питание. Северо-Западная транспортная прокуратура подсчитала, что всего задержали 34 рейса на вылет.
"Сейчас 17 задержек более двух часов", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что до 17.30 мск из "Пулково" отправят еще семь рейсов.
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково"
ПроисшествияПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураНовый год
 
 
