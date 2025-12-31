https://ria.ru/20251231/pulkovo-2065863820.html
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа - РИА Новости, 31.12.2025
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа
Семнадцать рейсов задерживаются в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа, сообщила РИА Новости пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:09:00+03:00
2025-12-31T17:09:00+03:00
2025-12-31T17:09:00+03:00
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95156/95/951569563_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_a63b2843d48067929b6bcd91c3540545.jpg
https://ria.ru/20251231/pulkovo-2065848299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95156/95/951569563_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_8d2bce65907932117353224761ff2ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, новый год
Происшествия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Новый год
Семнадцать рейсов задерживаются в "Пулково" более чем на два часа
В аэропорту "Пулково" 17 рейсов задерживаются более чем на два часа