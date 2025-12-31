Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света - РИА Новости, 31.12.2025
18:00 31.12.2025
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света
Воры похитили 100 метров провода на лыжной трассе в Крестецком округе Новгородской области, оставив трассу без света, сообщает администрация округа.
новгородская область
сергей яковлев
происшествия
новгородская область
2025
Новости
новгородская область, сергей яковлев, происшествия
Новгородская область, Сергей Яковлев, Происшествия
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Воры похитили 100 метров провода на лыжной трассе в Крестецком округе Новгородской области, оставив трассу без света, сообщает администрация округа.
"Крестцы остались без освещённой лыжной трассы. В период с 15 по 28 декабря 2025 года неизвестные лица украли около 100 метров самонесущего изолированного провода на трассе "Козлово Болото". Это лишило всех возможности заниматься лыжным спортом, катанием на санках и ватрушках вечером", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая длина освещённого участка трассы составляет три километра. Глава Крестецкого муниципального округа Сергей Яковлев назвал данный случай вопиющим. Отмечается, что администрация округа предпримет все меры к восстановлению освещения.
Новгородская область, Сергей Яковлев, Происшествия
 
 
