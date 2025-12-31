https://ria.ru/20251231/provod-2065868946.html
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света - РИА Новости, 31.12.2025
В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света
Воры похитили 100 метров провода на лыжной трассе в Крестецком округе Новгородской области, оставив трассу без света, сообщает администрация округа. РИА Новости, 31.12.2025
