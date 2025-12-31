В Новгородской области похитили провод и оставили лыжную трассу без света

"Крестцы остались без освещённой лыжной трассы. В период с 15 по 28 декабря 2025 года неизвестные лица украли около 100 метров самонесущего изолированного провода на трассе "Козлово Болото". Это лишило всех возможности заниматься лыжным спортом, катанием на санках и ватрушках вечером", - говорится в сообщении.