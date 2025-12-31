Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

"Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника", — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск "Север".

Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки "Север" и вручил награды отличившимся бойцам.

Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.