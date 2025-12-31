Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника", — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск "Север".
Как отметил Герасимов:
- войска в этом году добились самых высоких темпов наступления;
- за месяц армия освободила более 700 квадратных километров в зоне СВО;
- в Сумской и Харьковской областях в декабре заняли семь населенных пунктов;
- президент Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.
Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки "Север" и вручил награды отличившимся бойцам.
Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
