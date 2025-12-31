Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 31.12.2025 (обновлено: 08:08 31.12.2025)
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
«

"Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника", — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск "Север".

Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
29 декабря, 16:13
Как отметил Герасимов:
  • войска в этом году добились самых высоких темпов наступления;
  • за месяц армия освободила более 700 квадратных километров в зоне СВО;
  • в Сумской и Харьковской областях в декабре заняли семь населенных пунктов;
  • президент Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.
Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки "Север" и вручил награды отличившимся бойцам.
Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
