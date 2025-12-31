МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу прилететь с визитом на Украину — это спекуляция, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго", — заявил он.
Крук подчеркнул, что сразу после инцидента Киев начал отрицать свою причастность, однако были предоставлены различные доказательства произошедшего.
Дипломат также предупредил, что последствия атаки могут оказаться куда серьезнее, чем это представляется на первый взгляд.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.